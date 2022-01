Adani incantato da Cabral: “È un armadio che segna in tutti i modi, perfetto per la Fiorentina”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, l’ex giocatore della Fiorentina Lele Adani ha parlato del nuovo acquisto viola Cabral, queste le sue parole:

“Conosco Cabral, è un armadio, copre tanto campo, si muove e viene a giocare, segna in tutti i modi, attacca il palo, calcia da fuori, viene a combinare. Si tratta di un giocatore giusto, è una bella chiamata, perfetto per la Fiorentina, preferisco lui a Piatek, poi Italiano ci deve lavorare. A me Piatek personalmente non mi ha mai fatto impazzire. La Fiorentina mi piace come lavora, ha preso anche Ikonè. In passato ero stato duro con la Fiorentina, adesso ho visto come lavorano, hanno preso un grande allenatore, hanno fatto acquisti giusti e scelte giuste” conclude Adani

