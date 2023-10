Adani: “Il Pioli che stiamo vedendo al Milan nasce dalla Fiorentina, a Firenze la svolta della sua carriera”

Lele Adani ha parlato nel corso della Bobo Tv del percorso di Pioli al Milan, queste le sue parole su Twitch:

“L’allenatore del Milan è quello che più si è evoluto. Il cambiamento della sua carriera Pioli l’ha fatto a Firenze, lo ha detto anche lui, noi lo diciamo da sempre. Il Pioli che allena l’Inter non è il Pioli che sta allenando il Milan. Quello adesso sulla panchina rossonera comincia dal Pioli che ha allenato la Fiorentina, ha iniziato a pensare in modo diverso al calcio, ha messo gente nuova nello staff. Quindi si può migliorare, conta la passione, la dedizione, la voglia di confrontarsi. Qualcuno si annoia ad andare a vedere le partite quando era a casa, Pioli non si è annoiato, lui è andato a vedere l’America De Cali. Lui non fa nulla di scontato, poi non sempre ottiene quello per cui lavori ma di certo se non lavori, non ottieni”

