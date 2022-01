Adani ricorda Amor: “Alla Fiorentina in allenamento mi ha fatto vedere 20 anni fa il calcio di oggi”

Nel corso della Bobo Tv Lele Adani, oggi opinionista ed ex giocatore della Fiorentina ha parlato di Guillermo Amor, centrocampista che ha indossato la maglia viola dal 1998 al 2000 con Trapattoni in panchina, in quella squadra giocava anche lo stesso Adani, che ricorda cosi:

“Non ne abbiamo mai parlato ma con me nella Fiorentina giocava Amor, l’ho visto giocare e ho capito perchè noi adesso parliamo cosi, lui mi ha fatto vedere il calcio di oggi ma 20 anni fa, noi ne parliamo adesso, lui in allenamento me lo faceva vedere già alla Fiorentina. Lui è stato decimo per presenza nella storia del Barcellona, quando andammo a giocare contro il Barca in Champions League, finita 4-2 per loro, partita mai in bilico, Trapattoni a fine partita lo ha messo in campo e lo stadio si è alzato in piedi per applaudirlo, 100 mila persone che si sono alzate in piedi per lui. Io li mi son detto ‘Questo è quello che un calciatore può ricevere’ non stavo in piedi in quella partita ma mi sono goduto quello spettacolo pazzesco, io un anno prima ero a Brescia e un anno dopo vedevo tutto questo” conclude Adani.

