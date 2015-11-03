Labaro Viola

Notizie Trapattoni Fiorentina

Polverosi: "Pioli è un tecnico di spessore, con lui si riavvolge il nastro ai tempi di Trapattoni in viola"

28 giugno 2025 15:51

Dal Trap a Palladino, 25 anni dopo si respira aria scudetto. Fiorentina a caccia di record

30 novembre 2024 23:21

Bettarini: "A Firenze parentesi amara, ma con Trapattoni avevo un gran rapporto"

16 marzo 2024 21:18

Torricelli: "Quando andai via dalla Juventus, scelsi la Fiorentina per Trapattoni"

01 luglio 2023 11:03

Baggio contro Trapattoni: "Esclusione al Mondiale2002 è stato un tradimento. Una cosa vergognosa"

15 giugno 2023 15:20

Adani ricorda Amor: "Alla Fiorentina in allenamento mi ha fatto vedere 20 anni fa il calcio di oggi"

19 gennaio 2022 18:15

Lippi divide. Chi lo vuole per la competenza. Chi no per il suo passato

10 aprile 2021 08:48

Esclusiva tifo, conosciamo Vc Asti Giancarlo Antognoni: "Tifosi della Fiorentina grazie a..Rivera"

15 febbraio 2021 14:21

Oliveira: "Fiorentina prendi Mandzukic. Le bizze di Edmundo. Trapattoni fu scorretto con me. Il motivo.."

10 gennaio 2021 09:57

Gazzetta, Prandelli, seconda chance, solo Trapattoni ha sfatato il tabù post ct della Nazionale

22 novembre 2020 09:11

Oliveira: "Bati tirchio ma era una bestia. Edmundo era molto particolare, prese per il collo un ragazzino"

18 aprile 2020 18:55

Cosa manca alla Fiorentina per vincere? L'insegnamento arriva da Trapattoni. A Firenze...

20 ottobre 2018 12:03

Archivio

Esplora l'archivio di Trapattoni

Sett. 26
Sett. 48 Sett. 11
Sett. 26 Sett. 24
Sett. 3
Sett. 14 Sett. 7 Sett. 1
Sett. 47 Sett. 16
Sett. 42