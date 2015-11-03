Notizie Trapattoni Fiorentina

Polverosi: "Pioli è un tecnico di spessore, con lui si riavvolge il nastro ai tempi di Trapattoni in viola"
28 giugno 2025 15:51
Dal Trap a Palladino, 25 anni dopo si respira aria scudetto. Fiorentina a caccia di record
30 novembre 2024 23:21
Bettarini: "A Firenze parentesi amara, ma con Trapattoni avevo un gran rapporto"
16 marzo 2024 21:18
Torricelli: "Quando andai via dalla Juventus, scelsi la Fiorentina per Trapattoni"
01 luglio 2023 11:03
Baggio contro Trapattoni: "Esclusione al Mondiale2002 è stato un tradimento. Una cosa vergognosa"
15 giugno 2023 15:20
Adani ricorda Amor: "Alla Fiorentina in allenamento mi ha fatto vedere 20 anni fa il calcio di oggi"
19 gennaio 2022 18:15
Lippi divide. Chi lo vuole per la competenza. Chi no per il suo passato
10 aprile 2021 08:48
Esclusiva tifo, conosciamo Vc Asti Giancarlo Antognoni: "Tifosi della Fiorentina grazie a..Rivera"
15 febbraio 2021 14:21
Oliveira: "Fiorentina prendi Mandzukic. Le bizze di Edmundo. Trapattoni fu scorretto con me. Il motivo.."
10 gennaio 2021 09:57
Gazzetta, Prandelli, seconda chance, solo Trapattoni ha sfatato il tabù post ct della Nazionale
22 novembre 2020 09:11
Oliveira: "Bati tirchio ma era una bestia. Edmundo era molto particolare, prese per il collo un ragazzino"
18 aprile 2020 18:55
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