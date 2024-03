Bettarini: “A Firenze parentesi amara, ma con Trapattoni avevo un gran rapporto”

L’ex difensore viola Stefano Bettarini ha ricordato alcuni momenti in maglia viola nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Dura la vita da terzino a quei tempi, nel ruolo davanti a me avevo Maldini, Zambrotta, Pancaro…Trapattoni mi convocò in Nazionale nel 2004. L’avevo avuto alla Fiorentina, che però nel mio ruolo aveva preso Heinrich dal Dortmund per 15 miliardi di lire. Dovevo essere la sua alternativa, ma volevo giocare, così a Gennaio andai da Mazzone a Bologna. Quando incontrammo la Fiorentina, vincemmo 3-0. Segnai da 35 metri. Dopo la partita incontrai il Trap, pensavo fosse incazzato invece sorrise, era più felice di me” Sulla sua vita post calcio tra le altre cose ha aggiunto “Adesso mi occupo di investimenti immobiliari, mi piacerebbe però tornare a fare una trasmissione sportiva. Prima di dire sì al Grande Fratello, lavoravo a Pressing. Maledetto quel giorno in cui ho accettato quella specie di reality, perché altrimenti sarei ancora lì a parlare di cose che mi competono. Il calcio è stata la mia vita”

