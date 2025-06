Polverosi: “Pioli è un tecnico di spessore, con lui si riavvolge il nastro ai tempi di Trapattoni in viola”

Sul Corriere dello Sport in uscita oggi, Alberto Polverosi ha parlato di Stefano Pioli che sarà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore viola dopo Palladino: “La Fiorentina ha ambizione e lo dimostra aver scelto Pioli come nuovo tecnico perché non è un giovane da formare, ma un uomo che ha vinto un campionato e di grande esperienza. Il mercato ottimo dei viola è frutto di questa scelta perché Pioli ti fa alzare l’asticella, infatti il suo arrivo ci fa riavvolgere il nastro a quando la Fiorentina prese Trapattoni nel 1998 ultimo allenatore scudettato in viola e con lui è stata l’ultima volta che a Firenze si è sognato sul serio lo Scudetto.”

Prosegue: “Pioli è un uomo ed un allenatore di spessore capace di trasmettere molto alle sue squadre con metodo e non credo sia venuto qui solo per ammirare la città, ma anche per riportare la Fiorentina ad un livello ben più alto del solito.”