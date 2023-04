Cassano: “Vlahovic alla Fiorentina ha segnato 17 gol in 4 mesi. Alla Juventus 17 gol in un anno e 3 mesi”

Antonio Cassano ha parlato della grandi difficoltà che sta incontrando Vlahovic alla Juventus rispetto al periodo passato alla Fiorentina. Le sue parole alla Bobo Tv:

“Vlahovic in 4 mesi alla Fiorentina ha fatto 17 gol, al contrario invece alla Juventus in un anno e 3 mesi ha segnato 17 gol. In questo momento, per come li vedo io, Vlahovic è come Lukaku, lento, molle, sbaglia tutto, impaurito, sbaglia tutto. Hanno problemi identici, sbagliano gli stop e non stanno bene fisicamente. Stanno facendo grande fatica”

