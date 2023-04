La procura di Udine apre un fascicolo per i trasferimenti di Mandragora dalla Juventus

Ancora nuovi fascicoli. Ancora figli dell’inchiesta Prisma. Dopo quello aperto dalla Procura di Bologna, principalmente sull’operazione Orsonlini tra i rossoblù e la Juve, e quello della Procura di Cagliari, per l’arrivo in Sardegna di Cerri, ieri è stato il turno di quella di Udine, le cui indagini – stando proprio a quanto emerso dall’inchiesta torinese – si concentrerebbero sui trasferimenti di Mandragora, oggi alla Fiorentina e ascoltato dai pm piemontesi lo scorso febbraio, e la connessa cessione del centrocampista friulano Mattia Compagnon alla Juventus Under 23. Al centro delle ricerche ci sono ancora la presunte plusvalenze fittizie.

“Abbiamo ricevuto gli atti da Torino e al momento stiamo facendo le dovute valutazioni nel massimo riserbo – ha confermato all’Ansa il procuratore di Udine, Massimo Lia -. Ci riserviamo di fare qualsiasi altra comunicazione a tempo debito”. L’Udinese, assieme a Bologna, Cagliari, Sassuolo, Samp e Atalanta, fa parte delle squadre con cui la Juve – come si legge dagli atti di Prisma – ha avuto “partnership opache” e sui ora le Procure delle diverse città vogliono fare chiarezza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

L’ANTICIPAZIONE DE LA STAMPA