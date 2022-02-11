Richiesto Italiano alla Bobo Tv, Vieri risponde: "Non vogliamo rompere le scatole a chi lavora"

Vincenzo Italiano è certamente il tecnico rivelazione di questa stagione di serie A ed i seguaci della Bobo Tv lo richiedono in diretta

Nel corso della Bobo Tv, in onda su Twitch, i fan hanno chiesto ai quattro ex calciatori di poter avere ospite il tecnico rivelazione della Fiorentina Vincenzo Italiano, a questo desiderio ha subito risposto con approvazione Lele Adani che ha detto: "Magari, le nostre porte sono aperte a tutti" poi ha proseguito Vieri dicendo: "Noi non vogliamo andare a rompere le scatole a chi lavora, è nel pieno della stagione, dovrebbe chiedere il permesso alla società, al team manager al responsabile della comunicazione. E' difficile, ma noi siamo qua, chi vuole può chiamarci e ci siamo" conclude Vieri.

COMMISSO CHIAMA TERRACCIANO DOPO GLI INSULTI RAZZISTI

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