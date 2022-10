Cassano demolisce Sconcerti: “Caro Adani, il tuo ex presidente della Fiorentina ogni giorno ne spara”

Nel corso della diretta su Twitch, Antonio Cassano commentando ciò che era successo nel week end calcistico, rivolgendosi a Lele Adani, ex giocatore viola, gli ha detto: “Caro Lele, per non parlare anche del tuo ex presidente della Fiorentina, Sconcerti ne sta sparando di cretinate, di giorno in giorno ne spara tante. Anche Marianella ne ha detta una grossa, dicendo che Cancelo è solo un buon giocatore, ma stiamo parlando del terzino destro più forte del mondo, eppure Marianella insieme a Borghi è il miglior telecronista di calcio” conclude Cassano.

LA TOP 11 DI MONTELLA