Cassano contro Sconcerti: “Fuori dal calcio! Giornali e trasmissioni non dovrebbero più invitarlo”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato di Mario Sconcerti, dopo che domenica sera nel corso di Pressing, ha parlato dei delitti d’onore per giustificare l’aggressione al tifoso dell’Inter, queste le parole di Cassano:

“Deve andare fuori dal calcio, questa settimana ha detto cose di una gravità allucinante, settimana scorsa aveva fatto un’offesa grandissima verso Haaland ma soprattutto verso altra gente, poi sta facendo delle interviste non programmate. Questa è una persona che non dovrebbero più farlo lavorare nel mondo del calcio, uno può dire delle cazzate, può dire che un giocatore è scarso o meno, ma se arrivi a questo punto qui significa che stai esagerando e che non stai bene. Chi l’ospita nelle trasmissioni dovrebbe non invitarlo più e mandarlo fuori dai cogl***, la settimana scorsa le parole di Haaland sono di una gravità allucinante. Io posso dire scappati di casa ma sempre nell’ambito del calcio. Non va più invitato Sconcerti, nel nostro mondo lui non può stare”

