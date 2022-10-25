Flachi: "Quando ho fatto lo stesso gesto di Jovic poi i tifosi mi hanno aspettato fuori dallo stadio"

C'è qualche cosa anche a livello mentale perchè in una partita come con l'Inter, con quel clima allo stadio, vai sotto di due gol dopo 20 minuti: forse qualcuno pecca di presunzione

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno soffermandosi sull'esultanza dell'attaccante della Fiorentina dopo il gol del pareggio momentaneo con l'Inter, queste le sue parole:

"Gesto di Jovic? Io ho fatto di peggio ai tempi di Ancona; si sbaglia perchè non sono cose belle. Chiesi scusa ai tifosi alla fine della partita e poi da quel momento uno deve dimostrare dopo una cosa del genere: se esulti in quel modo e poi torni a non segnare più ti sei messo in una situazione non facile.

Italiano? Io penso che la Fiorentina debba cambiare qualcosa e farlo al più presto: per fare un gioco del genere devi andare forte e la Fiorentina in questo momento non va, diventa prevedibile.

Venuti? Sono situazioni che fanno parte del calcio, non ti devi piangere addosso: c'è sempre il campo per dimostrare il tuo valore. Sicuramente per un giocatore fiorentino giocare nella propria squadra può essere più pesante, ma spesso i tifosi ti perdonano anche qualcosa in più."

I NOMI DEI PRECONVOCATI DELL'ARGENTINA

https://www.labaroviola.com/dallargentina-nico-gonzalez-e-martinez-quarta-tra-i-40-preconvocati-dellargentina-per-il-mondiale/190136/