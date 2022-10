Dall’Argentina: Nico Gonzalez e Martinez Quarta tra i 40 preconvocati dell’Argentina per il Mondiale

Il ct della nazionale argentina Lionel Scaloni ha ribadito oggi che consegnerà soltanto venerdì, e non prima, la sua lista di preselezionati per i Mondiali, dalla quale dovrà poi obbligatoriamente scegliere i 26 che porterà in Qatar. Per ora, il tecnico non ha fatto nomi fatti, e si discute, in seno alla Federcalcio argentina, se sia il caso di renderli pubblici. Stando quanto riportato dall’Ansa, la cosa sicura è che Scaloni è molto preoccupato dall’ondata di infortuni nel calcio europeo che ha riguardato anche l’Albiceleste: Dybala, Paredes, Di Maria e infine anche Nico Gonzalez. Così presenterà una lista di una cinquantina di nomi, e qui la stampa argentina si sbizzarrisce in ipotesi, arrivando a darne per certi 40. Fra loro ci sarebbero undici ‘italiani’, ovvero Musso dell’Atalanta, Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina, Dominguez del Bologna, Perez dell’Udinese, Dybala della Roma, Di Maria e Paredes della Juventus, Lautaro Martinez e Correa dell’Inter e Simeone del Napoli.