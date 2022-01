Cassano: “Cabral? Dopo Vlahovic serviva una certezza” Vieri risponde: “Non spendono 40 milioni”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, si è parlato anche delle scelte della Fiorentina per il dopo Vlahovic, questo il dibattito tra Cassano e Vieri dopo le parole di Adani su Cabral:

Le parole di Cassano: “Conosco bene Cabral, sta facendo una valangata di gol, ma io avrei preso un pezzo più importante, avrei speso di più, la Fiorentina è forte, non deve formarsi, sta facendo, devi mettere a disposizione di Italiano una certezza, anche per rispetto per il lavoro che sta facendo. Se dai via uno che fa un gol a partita non puoi andare a prendere una scommessa. Fossi stato nella Fiorentina avrei speso 40 milioni per un attaccante vero, già fatto, sarei andato a prendere un top da una grande squadra.

La risposta di Vieri: “Al Borussia non ti avrebbero mai dato Moukoko, come il Psg non ti avrebbe mai dato Icardi, anche Schick costa troppo. Cabral è il colpo perfetto per la Fiorentina, un giocatore da 15/20 milioni, la Fiorentina non è la Roma che spende 40 milioni per Abraham, non sarebbe nemmeno giusto”