Cassano demolisce Zazzaroni: “Non capisce nulla, difende Mourinho perchè è un suo amico”

Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della Roma e dei commenti di Ivan Zazzaroni su Josè Mourinho, queste le sue parole:

“Faccio nomi e cognomi, Ivan Zazzaroni, che non capisce nulla, è amico di Mourinho e parla perché amico di Mourinho, non so perché continua a tirare la volata a Mourinho, lui non è mai stato un grande allenatore ma sempre un grande comunicatore. A Roma sta facendo disastri su disastri, ha distrutto Karsdrop ed ha fatto spendere soldi su soldi alla Roma come per esempio facendo spendere tanti soldi per l’ingaggio di Matic, la Roma non gioca a calcio, ha il terzo monte ingaggi e se non arriva in Champions League è un fallimento”

