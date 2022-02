Adani: “Se Cabral segna di testa la partita cambia. La Fiorentina ha identità anche senza Vlahovic”

Nel corso della Bobo TV in diretta su Twitch, l’ex difensore della Fiorentina Lele Adani ha parlato della partita dei viola contro la Lazio di sabato sera, le sue parole: “La Lazio dopo ha dominato, ma prima la Fiorentina aveva avuto un’occasione con Cabral che va di testa, se segna la partita cambia. Onore alla squadra di Sarri perchè ha vinto contro una squadra come la Fiorentina si depotenziata per la perdita di Vlahovic ma che ha sempre una sua identità precisa” conclude Adani.

BOCCI: “ALLA SOCIETA’ NON INTERESSA DELLA CLASSIFICA”