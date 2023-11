Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: “Vieri non ci dà nulla”. Adani pensa ad un suo canale

Ieri è arrivato l’annuncio da parte di Vieri: “Da oggi ci sarò solo io, ringrazio Ventola, Cassano e Adani per quello che hanno fatto”. Un annuncio che ha segnato la fine di una trasmissione che per 3 anni è stata punto di riferimento sul web grazie ad un punto di vista sul calcio da ex giocatori di livello e che diceva le cose liberamente senza nessun vincolo. La trasmissione aveva un successo enorme, ogni puntata veniva vista da centinaia di migliaia di persone e le clip che si andavano a creare in giro per il web venivano viste anche da milioni di persone. Da ieri si chiude un’era, non sono ancora stati resi noti ufficialmente i motivi della rottura ma Cassano ripeteva spesso in diretta che Vieri non dava loro nessun soldo nonostante i ricchissimi accordi pubblicitari e i grandi incassi che arrivavano da Twitch. Battute a cui Vieri non ha mai risposto ma che Cassano scherzando faceva sempre notare. Adesso lo scenario è quello di un nuovo canale Twitch aperto da Adani nel quale si continuerà con questo tipo di format mentre Vieri continuarà da solo appoggiandosi agli ospiti saltuari.

FIORENTINA-JUVENTUS SI GIOCA, PARTITA MAI A RISCHIO