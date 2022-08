Cassano non ha dubbi: “La Fiorentina molto meglio del Napoli, eppure aveva giocato giovedì”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina dopo aver visto Fiorentina-Napoli, le sue parole:

“Deluso dal Napoli, mi aspettavo una Fiorentina attenta ma con qualche problematica dal punto di vista fisico dopo aver giocato giovedi. Il Napoli ha sbagliato troppo tecnicamente, gli hanno lasciato l’uno contro uno Osimhen contro Milenkovic e Quarta. Il Napoli non mi è piaciuto, molto meglio la Fiorentina per il semplice fatto che la Fiorentina è rimasta ordinata, compatta, corta, ha giocato con sacrificio ed ha avuto le sue occasioni. Kvaratskhelia non ha fatto bene, gli hanno preso le misure, i tre attaccanti hanno deluso, molto bene invece la Fiorentina”

