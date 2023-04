Cassano: “Pazzesco quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina. Fatto qualcosa di eccezionale”

Antonio Cassano, in diretta alla Bobo tv su Twitch ha parlato della gara tra la Fiorentina e la Cremonese, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha giocato con la seconda, è stata tranquilla e serena. La Cremonese non ha mai creato nulla, l’emozione più grande secondo me non è stata la partita ma prima della partita, quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina è stato da brividi. Li veramente rischiano di fare 2 finali, stanno facendo qualcosa di straordinario. Per la partita, vincendo 2-0 all’andata, hanno giocato sereni, qualcuno ha riposato, la Cremonese è andata li per salvare l’onore ma bella l’emozione che ho visto sugli spalti, pazzesco. Sono contento per Italiano, si è abbracciato con lo staff in panchina, si è emozionato. Complimenti alla Fiorentina, ha raggiunto un grandissimo risultato, la Cremonese ha fatto fuori sia la Roma che il Napoli. Quando arrivi che sei favorito poi però devi dimostrarlo, brava Fiorentina

LE PAROLE DI TREVISANI