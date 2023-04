Vieri: “La Fiorentina gioca a calcio ed è andata a San Siro per vincere. È la mia squadra preferita in serie A”

Christian Vieri, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch ha commentato la vittoria della Fiorentina contro l’Inter, queste le sue parole: “L’Inter ha fatto troppi errori, potevano anche vincere, ma potevano subire gol in qualsiasi momento, tanti errori tecnici fatti dell’Inter, non giocano bene. Lukaku era pesante, solo pallonate. La Fiorentina è andata a San Siro per giocare a calcio e per vincere, poi ha vinto 1-0 e magari poteva anche subire ma ha giocato a calcio, è la mia squadra preferita in serie A perché per i giocatori che ha gioca a calcio e si divertono”

CASSANO APPLAUDE LA FIORENTINA