Cassano durissimo contro la Juventus: “Fa cacare, non gioca a pallone, Vlahovic non servirà a nulla”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus, queste le sue parole:

“Puoi prendere chi vuoi, ma se la proposta di gioco fa cacare, puoi prendere anche Vlahovic ma non serve. Questa squadra doveva lottare per lo scudetto già da inizio campionato, ha fatto 23 partite facendo cacare, ma se prendi Vlahovic e lo fai giocare nella tua metà campo non cambia niente. Secondo me e lo dico ora, per me la Juventus non andrà in Champions perchè non gioca a calcio, si gioca alla carlona, io l’allenatore lo conosco non cambierà nulla nonostante i grandi sacrifici di Agnelli che ha preso uno dei migliori al mondo come Vlahovic. Con questa squadra Guardiola o Tuchel davano 3 gol a tutti in ogni partita” conclude Cassano.

