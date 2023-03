Cassano demolisce Sarri: “Impara dalla Fiorentina. Anno prossimo lascia spazio ad altre squadre in Europa”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato la figuraccia della Lazio in Conference League, eliminata dall’Az. Le sue parole su Sarri:

“Voglio fare un appunto sulla Lazio, grandissima delusione di Sarri, non della Lazio. Lui dice che non sono pronti per competere per 3 competizioni. Caro Sarri, così non mi piace, tu sei molto più forte della Fiorentina ma la Fiorentina onora assolutamente la Conference League perché ti fai di tutto per andarci e poi ti comporti come hai sempre fatto. Lo hai fatto con il Napoli e adesso lo stai facendo con la Lazio.

Dovevi giocarti le partite, poi puoi andare anche fuori, ma dovevi giocare, l’Az è alla tua portata tra andata e ritorno. Ti ho sempre stimato e continuo a dire che sei la sorpresa della serie A quest’anno ma per come ti sei comportato, anche a livello comunicato, trovi sempre scuse, sempre un alibi.

Speravi di andare fuori gia molto prima, se è così, in caso arrivassi quinto, lascia spazio ad altri per andare in Europa League, fai andare una squadra che sia orgogliosa di andare. Bisogna onorare la competizione europea, altrimenti rinuncia e fai andare altri. Sei arrivi quindi farai la solita manfrina? Adesso basta”

