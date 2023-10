Vieri: “Ho visto l’allenamento della Fiorentina, Italiano urlava perchè prendevano le sagome ferme”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato di Italiano e della Fiorentina, ricordando la visita al Viola Park di qualche settimana fa. Queste le sue parole: “Ero al Viola Park per vedere un allenamento della Fiorentina, la squadra attaccava sia a destra che a sinistra, erano divisi a metà, dovevano calciare in porta, c’erano delle sagome come difensori, Italiano urlava e diceva ‘Non possiamo prendere le sagome, non si muovono, sono ferme e riuscite a prenderle, non è possibile’

