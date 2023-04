Adani: “I tifosi della Fiorentina a inizio campionato erano distruttivi e pessimisti. La garanzia è Italiano”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato della Fiorentina approdato in semifinale di Conference League, queste le sue parole:

“Abbiamo tanti amici a Firenze ed erano molti scettici, pessimismi ed anche distruttivi a inizio anno anche per via del mercato, all’inizio diciamo che ci può stare. Noi lo abbiamo sempre detto che c’era la garanzia dell’allenatore. Vero che c’era l’incognita e l’attesa per il rendimento delle due punte tra Jovic, che ancora non ha dato quello che può dare, e c’era Cabral. L’unico dubbio che avevo era quello. La Fiorentina aveva perso anche Torreira ma non si capiva come lo aveva rimpiazzato, c’era Mandragora ma cambiava qualcosa. Bisogna dire che la Fiorentina ha una forte identità, una grande mentalità, guarda molto in avanti quando gioca. Credo che adesso sono arrivati i vari Nico Gonzalez, Dodo, adesso sono ad un livello altissimo secondo me, stanno performando, con il fatto che davanti concludono se la gioca sempre”

L’OPINIONE DI ANTONIO CASSANO