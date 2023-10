Adani, frecciata a Sabatini: “Arthur gioca solo in orizzontale? Migliore in campo, lezione a Lobotka”

Lele Adani ha parlato della partita tra Napoli e Fiorentina, queste le sue parole alla Bobo Tv in diretta su Twitch, rispondendo di fatti a Sandro Sabatini che aveva accusato Arthur di giocare solo in orizzontale. Queste le parole di Adani:

“Arthur non sa giocare, da la palla sono in laterale, non gioca bene al calcio” inizia ironizzando Adani, che poi si fa serio e prosegue: “La partita di Arthur, ex Gremio e Barcellona, 75 palle giocate, è stato il secondo della Fiorentina che ha giocato più palloni. Adesso comincia il circo, quello vero, quello che fa divertire le persone: 60 passaggi riusciti, numero 1 dei viola, 92% di passaggi tentati riusciti, numero 1 dei viola, 35 palloni dei giocati in avanti riusciti, numero uno in assoluto della partita, 15 passaggi sulla trequarti riusciti. Arthur è stato il migliore in campo a Napoli. Ha fatto il Lobotka, il giocatore che tutti hanno apprezzato, in casa sua. Lui ha preso la Fiorentina al suo passo, la squadra viaggia al suo ritmo”

