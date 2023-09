Sabatini, amico di Allegri, sminuisce Arthur: “Solo in orizzontale, mai fatto un lancio, non è completo”

Sandro Sabatini, giornalista che ultimamente si sta facendo notare per andare contro gli allenatori più giochisti difendendo sempre a spada tratta Mourinho e Allegri, ha parlato di Arthur, queste le sue parole sul centrocampista brasiliano della Fiorentina:

“Arthur lo vedo da parole crociate solo che lui fa soltanto quelle orizzontali, per le parole verticali ci vuole un altro centrocampista. Si tratta di un giocatore che ha degli allenatori a cui piace ma è un giocatore che io vedo giocare cosi con Sarri, con Pirlo, con Allegri, lo scorso anno con Klopp non giocava, adesso anche con Italiano non gli ho mai visto mai visto fare un passaggio in verticale, mai visto fare un lancio alzando il pallone più di mezzo metro dal terreno. Quindi, secondo me, è un giocatore che sarà anche tanto bravo tatticamente ma non è sicuramente un centrocampista completo”

