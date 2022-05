Vieri: “Vlahovic top in Serie A quando era a Firenze. Juventus non è la Fiorentina? Solo scuse”

Christian “Bobo” Vieri, ex attaccante viola ed adesso volto della “BoboTv” su Twitch, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport (articolo nell’edizione del 10 maggio) per parlare dei migliori giocatori in Serie A, tra questi figura anche l’ex Fiorentina Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Portiere? Scelgo Maignan perché è un fenomeno. In difesa Bremer, una vera iena. Centrocampo, invece, scelgo Brozovic che non sbaglia una partita. L’attaccante è Dusan Vlahovic, ma prima di andare alla Juventus. La Juve non è la Fiorentina? Sono solo scuse. È uno dei centravanti più forti d’Europa e non soffre le pressioni. Ma se giochi in una squadra che gioca male, giochi male anche tu”.

