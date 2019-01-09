Bobo Vieri torna a Firenze per suonare in discoteca. Ecco il video del centravanti in consolle
Ritorno a Firenze per Bobo Vieri che torna nella veste di Dj nella sua carriera. Infatti nella giornata di ieri, in occasione del Pitti, l'ex attaccante della Fiorentina ha suonato nella nota discotec...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 15:19
Ritorno a Firenze per Bobo Vieri che torna nella veste di Dj nella sua carriera. Infatti nella giornata di ieri, in occasione del Pitti, l'ex attaccante della Fiorentina ha suonato nella nota discoteca dello Yab nel pieno centro della città. Ecco il video di Labaroviola