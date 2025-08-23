Vieri: “Kean? È esploso mi aspettavo che lo comprassero all’estero. Pioli? Bello che sia tornato in Italia”

Bobo Vieri ha parlato del campionato ai microfoni di La Gazzetta dello Sport: “Intanto è bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre che quella bestia di Kean: mi aspettavo che qualcuno dall’estero comprasse Moise perché è esploso definitivamente. Il Bologna ha Italiano, uno dei migliori in circolazione, e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions. Il Como non è più una sorpresa, ma una realtà: per l’Europa, ma arrivare tra le prime 4 è dura. Anche in fondo alla classifica è una bella bagarre: non sarà facile per nessuno vincere a Pisa, Cremona o Lecce. Centravanti della Nazionale? Dopo tempo ne abbiamo due che segnano, Kean e Retegui, anche se è andato via. Perché usarne solo uno, se possiamo metterne due, poi adatti il resto. E alle loro spalle arrivano altre forze fresche, Pio e anche Camarda, che può essere una sorpresa a Lecce. L’importante è prendersi questi Mondiali con Gattuso, che dà appartenenza e identità”.