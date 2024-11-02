Vieri ricorda Batistuta: "All'Inter sembrava finito, ma tirava di quelle legnate che bucava il pallone"

Christian Vieri, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Sport Week del calcio di anni fa e degli attaccanti con cui ha giocato, tra cui Gabriel Omar Batistuta: "A distanza di...

Christian Vieri, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Sport Week del calcio di anni fa e degli attaccanti con cui ha giocato, tra cui Gabriel Omar Batistuta: "A distanza di vent'anni, mi rendo conto di quanta qualità ci fosse nel nostro campionato. lo mi allenavo con il Fenomeno Ronaldo: mi scappava da ridere osservandolo fare delle robe pazzesche. Pensavo: "Da quale pianeta arriva, questo qua?". E Batistuta? Quando arrivò all'Inter si disse che era un giocatore finito, ma in allenamento tirava di quelle legnate che bucava il pallone. Gli chiedevo: "Ma come fai a tirare così forte?"'. Pol Sheva, Trezeguet.. lo ho giocato insieme e contro i migliori al mondo. Perciò dico: lasciamo stare i paragoni".

RADIO BRUNO: “OTTIMISMO SU KEAN, DOVREBBE PARTIRE TITOLARE. COMUZZO OK, CATALDI IN DUBBIO, NON È AL TOP”

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