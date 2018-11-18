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(FOTO): nata Stella, la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex giocatore della Fiorentina, Christian “Bobo” Vieri, ha annunciato la nascita di sua figlia Stella. Questa la “stories” pubblicata, la redazione di L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 17:08
(FOTO): nata Stella, la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo -
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Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex giocatore della Fiorentina, Christian “Bobo” Vieri, ha annunciato la nascita di sua figlia Stella. Questa la “stories” pubblicata, la redazione di Labaroviola manda a Christian e Costanza tante felicitazioni:

(FOTO): nata Stella, la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

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