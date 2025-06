Vieri: “Pioli buono per la Fiorentina? Non ha firmato, quindi chiedetemelo quando firma…”

Christian Vieri, ex attaccante, è intervenuto a margine dell’iniziativa benefica ‘Careggi gioca in Viola’, un quadrangolare di beneficenza con tante ex leggende del calcio tenutosi al Viola Park, parlando ai media presenti tra cui quelli di TMW. Queste le sue parole iniziando da un giudizio sulla stagione della Fiorentina: “Ha fatto un buon campionato ed è arrivata in semifinale di Conference. Ha un gran centravanti e una buona squadra. Un consiglio a Kean? Ognuno deve fare di testa sua (ride, ndr)”.

Pioli sarebbe un buon allenatore per ripartire?

“Ha firmato? No? Allora richiedetemelo quando firma…”.

Dell’addio di Inzaghi invece che ne pensa?

“Non me lo aspettavo, mi è dispiaciuto perché ha fatto 4 anni importanti: diverse coppe, uno Scudetto, due finali di Champions. E’ difficile fare 2 finali in 3 stagioni; significa che sei uno squadrone. Secondo me Inzaghi è stato un buon allenatore. Stupito dal ‘no’ di Fabregas? Avrà avuto il suo perché. Probabilmente voleva un progetto più lungo. Evidentemente voleva restare a Como”.

Di Sarri che dice?

“Vediamo cosa fa. Si è riposato, tornando dove era andato via. Non me lo aspettavo ma nel calcio può succedere di tutto. Penso ceh farà un buon lavoro perché è un ottimo allenatore”.

E Allegri?

“Fara bene sì perché è bravo, ha tanta esperienza. Gli devono fare la squadra ma secondo me farà un gran lavoro. tare ha fatto bene ad andare su di lui”.