Vieri: "La bellezza della Fiorentina è la forza del gruppo che si unisce nelle difficoltà"

L'ex attaccante di Inter, Lazio e Juventus si è soffermato anche sulla squadra di Palladino oggi all'evento a Milano

A Tuttomercatoweb è stato intervistato l'ex giocatore tra le altre della Fiorentina Christian Vieri il quale si è espresso su vari temi tra cui la squadra di Palladino: "Credo che la Serie A abbia aumentato il suo livello perché l'Atalanta è la vincitrice in carica dell'Europa League, poi l'Inter è una grande realtà e la Fiorentina è arrivata in due finali europee in 2 anni."

Sulla Fiorentina: "Per me la Fiorentina è un'ottima squadra con un grande gruppo perché superare l'episodio di Bove non è facile e lì ci vuole davvero la forza del gruppo e la coesione tra i giocatori, infatti ho visto una grande unione e solidarietà. Bove è un giocatore importante, mi auguro davvero che torni a giocare perché se lo merita oltre ad essere un ragazzo per bene."

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