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Vieri attacca Sarri: "Anche per la Fiorentina erano le 3 di pomeriggio, ma ha giocato meglio della Juventus

Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, si sofferma, intervenuto negli studi "Mediaset", sulle "scuse" di mister Sarri nel giustificare lo scialbo pareggio contro la Fiorentina a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 15:34
Vieri attacca Sarri: "Anche per la Fiorentina erano le 3 di pomeriggio, ma ha giocato meglio della Juventus -
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Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, si sofferma, intervenuto negli studi "Mediaset", sulle "scuse" di mister Sarri nel giustificare lo scialbo pareggio contro la Fiorentina al "Franchi" nell'ultimo turno di campionato: "Non mi piacciono gli allenatori che stanno sempre a lamentarsi come ha fatto Sarri. Se devi giocare alle 15, giochi alle 15. Forse non ha visto che giocava alle 15 anche la Fiorentina e ha giocato molto meglio della Juve. I cambi forzati? Ma quale forzato che ha tre squadre a disposizione, sono entrati Bernardeschi, Bentancur e Cuadrado, mica tre a caso"

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