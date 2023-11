Vieri racconta l’anno alla Fiorentina: “Andavo ad allenarmi in treno da Prato, vivevo li. Un bel gruppo”

Christian Vieri ha parlato a Radio Serie A facendo un riepilogo sulla sua carriera, queste le sue parole anche sull’esperienza alla Fiorentina, nella stagione 2007/2008, in cui arrivò a parametro zero: “Volevo tornare a giocare in un bel gruppo e in una società importante come la Fiorentina. Abitavo a Prato, andavo a Firenze ad allenarmi in treno. Fu straordinario”

