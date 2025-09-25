Adani attacca: "Per nessuna ragione al mondo mi riunirei con Vieri, non si può tornare indietro"

Lele Adani, ex difensore viola, risponde schiettamente ad un domanda che gli è stata posta su una possibile reunion con Vieri.

Durante un'intervista al Corriere della Sera, a Lele Adani è stato chiesto se un giorno si potrebbe chiarire la diatriba con Bobo Vieri e se potrebbero riunirsi.

Ricordiamo che la Bobo TV si è chiusa nel 2023 a causa di divergenze tra Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Daniele Ventola, che hanno deciso di abbandonare il progetto per divergenze di stimoli, motivazioni e visioni. Dopo la chiusura, Vieri ha ripreso il progetto con un nuovo format su Twitch, mentre gli ex colleghi hanno lanciato il loro nuovo programma, "Viva el Futbol".

Negli ultimi 2 anni tante ipotesi sono state fatte sulla fine della Bobo TV, ma la riposta dell'ex difensore della Fiorentina non lascia alcun dubbio su un possibile ritorno alle origini.

Si sono riuniti gli Oasis: lo faranno anche Adani e Vieri? «Assolutamente no».