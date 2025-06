Vieri: “Italiano è uno dei migliori tecnici d’Europa,ha fatto cose straordinarie con Fiorentina e Bologna”

Presente all’Illumia Summer Cup di padel, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere di Bologna, soffermandosi anche su Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna e protagonista della recente vittoria in Coppa Italia.

“Negli ultimi anni ha fatto qualcosa di straordinario – ha detto l’ex attaccante della Fiorentina – arrivando a disputare quattro finali, tre con la Fiorentina e una con il Bologna. È stato l’artefice del trionfo rossoblù in Coppa Italia e merita di essere considerato l’eroe di quella vittoria”.

Vieri ha poi espresso apprezzamento per la permanenza di Italiano in Emilia: “Sono contento che sia rimasto a Bologna. Se fossi stato un dirigente di una grande squadra, avrei fatto di tutto per portarlo via. Ad oggi è, senza dubbio, uno degli allenatori più forti d’Europa”.