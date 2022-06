Vieri: “Fiorentina era inguardabile. Cambiato tutto grazie ad Italiano, ora fanno un calcio incredibile”

Christian “Bobo” Vieri, ex calciatore viola, ha parlato della Fiorentina di mister Vincenzo Italiano durante la presentazione del tour della Bobo Summer Cup. Ecco le sue parole: “Negli ultimi anni i viola erano inguardabili. Italiano ha cambiato tutto: ha fatto un calcio incredibile. Se fosse rimasto Vlahovic la Fiorentina sarebbe arrivata quarta. Vlahovic ha fatto bene a partire perché uno deve migliorare sempre, anche come squadra. Se ti chiama la Juventus non puoi dire di no, però ripeto: se fosse rimasto a Firenze la Fiorentina sarebbe arrivata in Champions. Lui segnava un gol a partita, i viola giocavano un calcio incredibile, però il mercato è questo”.