Vieri: “Fortunatamente in Nazionale abbiamo un centravanti come Kean, è un centravanti eccezionale”

Nel podcast Italian Football, Christian Vieri ha parlato degli attaccanti italiani, queste le sue parole anche su Kean, attaccante della Fiorentina:

“Perché l’Italia non riesce più a produrre attaccanti di livello mondiale? Sinceramente non lo so. Quando ero in Nazionale, c’era un’abbondanza di talenti offensivi: io, Inzaghi, Del Piero, Baggio, Montella, Totti, Casiraghi, Zola, Vialli, Ravanelli, Mancini… c’erano tantissimi numeri 9 e 10. Ne parlavo proprio la scorsa settimana con Pippo Inzaghi, e mi ha detto: ‘Bobo, per 35 anni abbiamo avuto i migliori attaccanti del mondo. Ora stiamo vivendo una fase di grande carenza. Ma fortunatamente abbiamo Kean e Retegui. Sono due punte di grande valore e, se messi insieme, possono diventare davvero pericolosi. Kean è un centravanti eccezionale, un talento straordinario. Retegui, invece, è un vero finalizzatore: dentro l’area è letale. Con questi due giocatori, credo che il problema dell’attacco sia risolto per i prossimi 10-15 anni.”