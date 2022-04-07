Vieri: "Vlahovic era meglio con la Fiorentina" Cassano risponde: "Mi fa tenerezza vederlo cosi"

Cassano e Vieri hanno analizzato le partite di Dusan Vlahovic con la Juventus partendo dalla gara contro l'Inter

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano e Bobo Vieri, commentando la partita di Dusan Vlahovic contro l'Inter, hanno detto al loro opinione, che strapperà certamente un sorriso ai tifosi della Fiorentina, queste le parole di Vieri: "Vlahovic era meglio con la Fiorentina, l'ho già detto" risponde Cassano dicendo: "Non è colpa del giocatore, il ragazzo è forte, è uno dei tre giovani più forti del mondo. Poverino, dopo 40 minuti mi fa tenerezza a guardarlo cosi"

ATTENTA FIORENTINA, LA JUVENTUS STA METTENDO GLI OCCHI SU MILENKOVIC

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