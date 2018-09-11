Vieri si racconta a Mediaset: "Le mie ex squadre? Le seguo tutte con un grande affetto"

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri ieri a Pressing su Mediaset si è raccontato parlando anche delle sue ex squadre tra cui ovviamente, la squadra viola:"Le mie ex squadre? Le seguo tutte...

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri ieri a Pressing su Mediaset si è raccontato parlando anche delle sue ex squadre tra cui ovviamente, la squadra viola:

"Le mie ex squadre? Le seguo tutte con grande affetto, le mie sono sempre state esperienze positive sebbene in alcune abbia fatto un po' peggio... Tutte però, sono state importanti per la mia crescita come calciatore".