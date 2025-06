Le gaffe di Vieri: “Quanti punti ha fatto?” e “Palladino mandato via” poi: “Quanti gol ha fatto Kean?”

Non è stato particolarmente brillante Bobo Vieri alla presentazione dei calendari della Serie A, l’ex centravanti della Nazionale, interrogato sulla Fiorentina, non ha saputo rispondere correttamente a nessun quesito sulla squadra viola. Eppure, in diretta nazionale, era stato chiesto proprio a Vieri di fare commenti sulla stagione viola ma è stato colto impreparato. Dall’incertezza sui punti fatti in campionato dalla squadra: “Quanti punti ha fatto? 63? 64? Non lo so…” poi ha continuato nelle sue titubanze su Moise Kean: “Non so quanti gol ha fatto Kean, 18? poi non so come si pronuncia Kean o Kin?” con il conduttore che ha dovuto risolvere i dubbi di Vieri. Ma le informazioni sbagliate sono continuate, Vieri ha detto: “Non capisco come mai Palladino sia stato mandato via dopo questo campionato”. Ma in realtà è stato proprio il tecnico a dimettersi. Insomma, per un evento cosi importante sarebbe stato meglio essere preparati…