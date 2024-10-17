Vieri duro: "Per me Adani e Cassano non esistono più, non devono parlare della mia famiglia"

In una lunga intervista al Corriere della Sera Bobo Vieri ha parlato anche di Lele Adani e Antonio Cassano, usando per loro parole molto dure, queste le sue parole:"Ho sentito parlare troppo e a sprop...

In una lunga intervista al Corriere della Sera Bobo Vieri ha parlato anche di Lele Adani e Antonio Cassano, usando per loro parole molto dure, queste le sue parole:

"Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più".

KOUAME RINNOVA CON LA FIORENTINA

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