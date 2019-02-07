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Vieri: "Finalmente con Chiesa e Zaniolo emerge la qualità vera. Come ai miei tempi..."

Bobo Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Chiesa:«Finalmente emerge qualità vera. Zaniolo, Chiesa e molti altri...Una generazione oltretutto cresciuta insieme già dalle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 12:45
Vieri: "Finalmente con Chiesa e Zaniolo emerge la qualità vera. Come ai miei tempi..." -
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Bobo Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Chiesa:

«Finalmente emerge qualità vera. Zaniolo, Chiesa e molti altri...Una generazione oltretutto cresciuta insieme già dalle Under azzurre, un po’ come succedeva ai miei tempi. Il Mancio ci porterà lontano, ne sono certo».

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