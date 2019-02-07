Vieri: "Finalmente con Chiesa e Zaniolo emerge la qualità vera. Come ai miei tempi..."
Bobo Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Chiesa:«Finalmente emerge qualità vera. Zaniolo, Chiesa e molti altri...Una generazione oltretutto cresciuta insieme già dalle...
A cura di Redazione Labaroviola
07 febbraio 2019 12:45
Bobo Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Chiesa:
«Finalmente emerge qualità vera. Zaniolo, Chiesa e molti altri...Una generazione oltretutto cresciuta insieme già dalle Under azzurre, un po’ come succedeva ai miei tempi. Il Mancio ci porterà lontano, ne sono certo».