Vieri: “Prima di Italiano la Fiorentina ha fatto stagioni orribili. Ora gli attaccanti segnano di più e la squadra viaggia”

Durante una diretta trasmessa sul canale YouTube Bobotvofficial, l’ex calciatore Christian Vieri ha parlato trattato alcuni argomenti che riguardano la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Prima dell’arrivo di Italiano la Fiorentina ha fatto due-tre anni orribili. Dall’anno scorso Italiano propone un gran calcio, e la scorsa stagione davanti aveva il goleador che riusciva a segnare. Quest’anno gioca sempre piuttosto bene, qualche partita un po’ meno, ma se davanti si sbloccano, tutto gira meglio. Se ti ritrovi sempre 0-0 e non riesci a segnare, poi vengono mille paure e dubbi in campo. Si rischia di dominare e prendere gol in contropiede dall’avversario, come successo molte volte quest’anno. Ora invece gli attaccanti segnano di più e la squadra viaggia”.

