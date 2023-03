Cassano: “La Fiorentina ha il 99% di chance di passare il turno” Vieri: “Viola arriveranno in finale”

Nel corso della Bobo Tv, format in onda in streaming su Twitch Antonio Cassano ha commentato il sorteggio europeo dei gigliati: “Tra Lech Poznan e Fiorentina i viola hanno il 99% di chance di passare il turno, sono super favoriti visto soprattutto che giocano il ritorno in casa”. Pronostico favorevole per i gigliati anche da parte dell’ex viola Christian Vieri: “Per me la Fiorentina arriverà in finale”.

VIERI APPLAUDE LA FIORENTINA