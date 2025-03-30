Non solo la convocazione, Retegui dovrebbe partire dal primo minuto in Fiorentina-Atalanta

Il campionato di Serie A riprende al termine della pausa nazionali. Mancano nove turni alla conclusione del torneo 2024/2025.Attuale terza in classifica a 58 punti, dopo aver perso 0-2 in casa contro...

Il campionato di Serie A riprende al termine della pausa nazionali. Mancano nove turni alla conclusione del torneo 2024/2025.Attuale terza in classifica a 58 punti, dopo aver perso 0-2 in casa contro l’Inter, i bergamaschi sono chiamati a un’altra sfida d’alta classifica.Il calendario della 30ª giornata mette Marten de Roon e compagni di fronte all’insidiosa trasferta di Firenze contro la squadra allenata da Raffaele Palladino.

In vista di Fiorentina-Atalanta, la probabile formazione nerazzurra dimostra come ancora Gasperini mantenga qualche dubbio sulle scelte. Resta lunga la lista degli indisponibili per Gasperini, a cui si aggiunge lo squalificato Éderson. Dopo essere stato convocato, dovrebbe anche giocare Retegui, che sembrava destinato al forfait. Il 3-4-3 provato a Zingonia, prevede Carnesecchi alle spalle del terzetto Djimsiti, Hien, Kolasinac. Di Bellanova e Zappacosta le corsie laterali, mentre insegue Ruggeri. De Roon–Pasalic comporranno la linea mediana, mentre in attacco la certezza è Lookman. Con lui nel tridente offensivo dovrebbero giocare Brescianini, che ha superato De Ketelaere, e proprio Retegui, con Maldini come prima alternativa.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito