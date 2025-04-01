Adani è convinto: "Kean può ambire ad un club superiore alla Fiorentina, lo vedo bene al Napoli"
Grande momento di Kean con la maglia della Fiorentina, ne ha parlato Lele Adani pensando anche al suo futuro
L'ex giocatore della Fiorentina, Lele Adani, ha parlato a Viva El Futbol di Moise Kean, queste le sue parole sul centravanti viola:
"A mio parere Kean ha ormai superato Retegui nelle gerarchie della Nazionale. I gol non si limitano a essere contati, ma vanno anche valutati per il loro peso specifico. Ho notato un aspetto interessante: la Fiorentina ha battuto l’Atalanta e, a eccezione del Bologna e del Napoli, tutte le grandi squadre hanno perso al Franchi. Rinnovo i complimenti a Raffaele Palladino e alla società per il modo in cui hanno operato a gennaio, ma la vera differenza la sta facendo Kean.
Sta scoprendo un lato del suo gioco che prima non conosceva, quello di un centravanti capace di preparare l’azione e concludere sia da fuori che da dentro l’area. Sette mesi fa non mi sarei mai aspettato di vedere un giocatore così completo. A mio avviso, Retegui non potrà mai offrire ciò che sta dando Kean, mentre il contrario è possibile. Se continuerà a mantenere questo livello, potrà ambire a club di fascia più alta rispetto alla Fiorentina. Personalmente, lo vedrei bene al Napoli al posto di Lukaku, per competere per lo Scudetto."