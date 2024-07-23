Tuttosport: "La Juventus vuole Retegui come vice Vlahovic ma su di lui è in vantaggio la Fiorentina"

Ma la Juventus sembra avere altre idee e una di queste porta a Genova, sponda rossoblù: Tuttosport aveva raccontato dell’idea Mateo Retegui per i bianconeri già ad aprile e l’apprezzamento non è mai s...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2024 12:20

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