Tuttosport: "La Juventus vuole Retegui come vice Vlahovic ma su di lui è in vantaggio la Fiorentina"
Ma la Juventus sembra avere altre idee e una di queste porta a Genova, sponda rossoblù: Tuttosport aveva raccontato dell’idea Mateo Retegui per i bianconeri già ad aprile e l’apprezzamento non è mai s...
Ma la Juventus sembra avere altre idee e una di queste porta a Genova, sponda rossoblù: Tuttosport aveva raccontato dell’idea Mateo Retegui per i bianconeri già ad aprile e l’apprezzamento non è mai scemato. C’è concorrenza, la Fiorentina in testa, ma la Juve non è mai del tutto uscita di scena per l’attaccante azzurro e potrebbe tornare sotto nelle prossime settimane. Prima però va sistemata la questione Milik al capitolo cessioni e solo dopo si andrà ad affondare il colpo, possibilmente trovando una formula compatibile con le esigenze bianconere. Lo scrive Tuttosport
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