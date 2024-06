Pruzzo su Kean: “È un rischio troppo grosso. Attaccante che non ha mai convinto. Serve una punta da 15-20 gol a stagione”

A Lady Radio ha parlato l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo, che ha argomentato il calciomercato e non solo in casa Fiorentina, in particolar modo ha voluto soffermarsi sul punto più “caldo” di queste ultime settimane: l’attacco viola. Queste le sue parole:

“Kean è un rischio troppo grosso, anche per il costo alquanto esagerato. Il giocatore è da evitare, diverso sarebbe il discorso con un’altra sicurezza lì davanti. Ci vorrebbe un centravanti da 15-20 gol, e allora a quel punto si può scommettere su Kean. Se proprio devo prenderlo, lo prenderei a 0, fissando semmai un riscatto. Il punto è, perché devo provare a rilanciare un calciatore spendendo una cifra fuori parametro?. Non ha mai convinto e ha avuto chance incredibili a livelli stratosferici, e non è neanche più così giovane, calcisticamente parlando. Eviterei questa operazione…

“Prima di andare a cercare il nome esotico, cercherei qualcosa di più concreto, sperando di non sbagliare. Non vanno regalati soldi a nessuno. Per la realtà di Firenze oggi, non ci si può permettere di fare scommesse come è capitato con Belotti. Spalletti aveva visionato Kean e Zaniolo e poi li ha lasciati a casa. A Firenze chi se la sente di fare un’operazione del genere?. Non è neanche cominciato il calciomercato e parti con un calciatore che non ha segnato neanche un gol. Lo scouting dov’è? Che scoperta è andare su profili conosciuti che vogliono la maggior parte di squadre blasonate? Un conto è andare a trovare profili come Zirkzee, come ha fatto Sartori. È questa la grande abilità, ci vuole conoscenza per acquistare. Per Retegui il Genoa chiede troppi soldi, non credo assolutamente che possa partire per 40 milioni di euro”.

